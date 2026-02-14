Frana in via Ciamarra peggiora la situazione E il sindaco chiude la strada

Una frana in via Ciamarra a Frosinone ha peggiorato la situazione e il sindaco Riccardo Mastrangeli ha deciso di chiudere la strada. La frana ha causato il crollo di alcuni tratti di terreno vicino all’ingresso del parcheggio Multipiano, rendendo pericoloso il transito. Mastrangeli ha comunicato la decisione sui social, spiegando che la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. I lavori di messa in sicurezza sono già stati avviati, ma la strada resta chiusa fino a nuovo avviso.

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha aggiornato, via social, i cittadini in merito alla frana di via Ciamarra, all'altezza dell'ingresso del parcheggio Multipiano, che da giorni sta minacciando la strada sottostante. Dopo il maltempo della settimana scorsa, infatti, una parte di.