Una grande frana ha colpito un piccolo comune in Italia, provocando danni pesanti e creando una vera e propria voragine sulla strada. La situazione resta critica, con il territorio fortemente compromesso e le operazioni di messa in sicurezza in corso.

Nuova emergenza in Italia per il dissesto del territorio. Una grossa frana ha interessato il piccolo comune nella giornata di giovedì, causando danni rilevanti e modificando in modo evidente l'assetto dell'area colpita. L'episodio ha riportato l'attenzione sulla vulnerabilità idrogeologica della zona. Un evento che si somma al disagio che da tempo grava sul Sud del Paese, dove la popolazione assiste spesso impotente a situazioni di grave emergenza, come il dramma di Niscemi in Sicilia, dove un intero centro abitato sta venendo progressivamente eroso e molte persone non hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni a causa del rischio, con il maltempo che ha messo in ginocchio il territorio.

© Tvzap.it - Grossa frana in Italia, tutto disintegrato: situazione gravissima. La strada è una voragine

