FOTO Referendum sulla Giustizia le posizioni contrastanti e la relazione di Ainis | prevalgono rispetto e idee

Il referendum sulla Giustizia ha acceso il dibattito pubblico e ha portato in piazza diverse opinioni. La relazione di Ainis mostra come tra i partecipanti prevalgano i temi del rispetto e delle idee diverse. Durante il pomeriggio, si sono alternati interventi forti e appassionati, ma sempre mantenendo un tono misurato. Le persone hanno espresso le proprie posizioni con convinzione, cercando di ascoltarsi a vicenda senza perdere la calma.

Un pomeriggio intenso, tanti interventi accorati ma senza perdere l'equilibrio che si deve in circostanze come questa. Parlare del referendum sulla giustizia significa trovarsi di fronte ai due poli opposti, uno che punta al 'sì' e l'altro che vira decisamente verso il 'no'. Nessuna forma di prevaricazione o toni più alti per far valere l'una o l'altra ragione e questa è stata la vittoria più grande per l'avvocato Davide D'Andrea dello studio Legale Quattordici che ha messo in piedi questo convegno presso l' Auditorium della chiesa di San Gennaro, ieri pomeriggio. Un focus conoscitivo che ha centrato l'obiettivo e ha interessato il numeroso pubblico presente, fatto non solo di esperti della materia ma anche di cittadini normali che hanno avuto curiosità e volevano avere contezza del quesito che si troveranno di fronte a fine marzo.

Mentre si avvicina la data del referendum sulla Giustizia di marzo, i partiti cambiano tono e posizione.

Nei giorni scorsi si è tenuto al Demm un seminario dedicato alla riforma della giustizia.

