Referendum sulla Giustizia seminario al Demm | posizioni a confronto

Nei giorni scorsi si è tenuto al Demm un seminario dedicato alla riforma della giustizia. Ospiti e esperti si sono confrontati sulle diverse posizioni, mentre si avvicina il referendum confermativo annunciato dal Governo di Giorgia Meloni per la fine di marzo. La discussione è stata vivace, con opinioni spesso opposte, in un dibattito che tiene alta l’attenzione pubblica.

Tempo di lettura: 3 minuti Si susseguono a ritmo incalzante i dibattiti pubblici sulla riforma della giustizi a che il Governo guidato da Giorgia Meloni ha posto al centro dell'agenda politica, convocando per la fine di marzo il referendum confermativo. Il quesito che sarà sottoposto agli elettori riguarda tre nodi fondamentali dell'ordinamento giudiziario, uno dei tre poteri dello Stato: la separazione delle carriere tra giudici giudicanti e pubblici ministeri, l'istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura e la creazione di un'Alta Corte disciplinare per i magistrati, con il trasferimento della competenza disciplinare dal CSM.

