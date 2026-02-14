Forza Italia incontro a Napoli nel giorno di San Valentino | Innamorati della Campania

Il partito Forza Italia ha organizzato un evento a Napoli il 14 febbraio, giorno di San Valentino, per rafforzare il suo legame con la Campania. La scelta del giorno simbolico mira a dimostrare l’attaccamento alla regione e a ribadire l’impegno nel costruire un’alternativa politica. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno sottolineato l’importanza di consolidare il supporto locale in vista del prossimo Referendum e delle imminenti elezioni comunali.

A Napoli Forza Italia ha scelto il giorno di San Valentino per dichiarare il proprio amore per la Campania, rimarcare il radicamento territoriale e la necessità di costruire l’alternativa politica anche in vista del prossimo Referendum e delle scadenze elettorali in molti Comuni. A Palazzo Caracciolo, questa mattina, si è riunita la classe dirigente regionale per l’iniziativa ‘Innamorati della Campania’ aperta dai saluti del segretario regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello, i Giovani ‘azzurri’ e simpatizzanti. Tutti uniti con l’obiettivo di imprimere un cambio di rotta all’attuale politica cittadina e regionale e venire incontro alle esigenze del popolo come ha sottolineato Iris Savastano, segretaria cittadina di Forza Italia Napoli “Innamorati della Campania perché noi siamo qui, pronti a rispondere ancora di più con progetti, iniziative e soluzioni che possano andare incontro ai cittadini e alle imprese”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Una forte nevicata ha investito le montagne toscane nel giorno di San Valentino, portando spiacevoli disagi alle strade e alle attività turistiche.

San Valentino, festa degli innamorati, nasce dall’atto di un sacerdote romano che sfidò l’imperatore per celebrare l’amore.

