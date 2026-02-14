Super neve in Toscana nel giorno degli innamorati | San Valentino bianco piste prese d’assalto

Una forte nevicata ha investito le montagne toscane nel giorno di San Valentino, portando spiacevoli disagi alle strade e alle attività turistiche. La neve, caduta copiosa durante la notte, ha coperto completamente le piste da sci, attirando molti appassionati che hanno deciso di festeggiare la giornata degli innamorati sulle piste affollate. La situazione ha messo in difficoltà le autorità locali, che stanno lavorando per garantire la sicurezza degli utenti.

Firenze, 14 febbraio 2026 – Neve sulle montagne toscane a San Valentino: non c’è occasione più romantica per una giornata sugli sci. Tutto bianco sui principali rilievi appenninici della regione in questo sabato dedicato agli innamorati. La perturbazione che attraversa la Toscana si tramuta in pioggia in pianura, ma in copiosi fiocchi bianchi sui rilievi. Neve che ha "attaccato" in maniera perfetta nei paesi e nelle località di montagna come l’Abetone e Zum Zeri. E che ha imbiancato in maniera ottima le piste. E così, fin dalla mattina di sabato, le principali località sono state prese d’assalto dagli sciatori, che dunque possono usufruire di un grande fine settimana sulla neve. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Super neve in Toscana nel giorno degli innamorati: San Valentino bianco, piste prese d’assalto San Valentino: storia e tradizioni del giorno degli innamorati San Valentino, festa degli innamorati, nasce dall’atto di un sacerdote romano che sfidò l’imperatore per celebrare l’amore. San Valentino: guida astronomica nel cielo degli innamorati al Museo Archeologico Nazionale Questa sera al Museo Archeologico Nazionale si parla di stelle e di come il cielo ha accompagnato gli innamorati nel tempo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Nevicata sull’Appennino, quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata. Sale il livello dei fiumi in Toscana; Meteo in Toscana, il sole prima della tempesta: forte maltempo in arrivo – È allerta: le zone a rischio; Pioggia senza sosta sulla Toscana. Ecco quanto durerà. Svolta per San Valentino: cosa accade; Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata di Sanremo. Situazione neve in Toscana: Appennino in bianco, ecco le previsioni e la quota delle precipitazioniLa perturbazione che attraversa la regione porta i fiocchi a partire dai mille metri circa. Pioggia nel resto delle province. Momento ottimo per gli sciatori e per gli amanti delle ciaspolate ... lanazione.it Neve in Toscana, oltre 40cm all'Abetone. Fiumi al primo livello di guardiaIntanto nevica sui rilievi della Toscana sopra i 1000 metri: 42 cm di neve caduti all’Abetone, 40 cm a Foce a Giovo, 47 cm in Vetta all’Amiata. Prestiamo sempre prudenza alla guida e obbligo ... 055firenze.it Celebriamo San Valentino con le emozioni di GHOST al cinema, per ricordarti che il vero amore non svanisce mai. Trova la tua sala: https://ghost.alcinema.it/ facebook