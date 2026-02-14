Forti venti in tutta l' Isola Catania tra le province più colpite
Forti venti hanno causato danni a Catania, che si trova tra le province più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia nelle ultime ore. La perturbazione ha abbattuto alberi e provocato blackout, lasciando senza corrente molte zone della città.
Dal 12 febbraio nelle province di Catania, Palermo, Messina e Trapani sono stati portati a termine 647 interventi dei vigili del fuoco Catania è tra le province più colpite dall'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta anche sulla Sicilia. È quanto emerge dal report regionale dei vigili del fuoco. Dal 12 febbraio nelle province di Catania, Palermo, Messina e Trapani sono stati portati a termine 647 interventi, concentrati principalmente sulla rimozione di alberi pericolanti e sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi danneggiati dalle raffiche di vento.
Sicilia flagellata dal maltempo: la provincia aretusea tra le più colpite
Villasimius, divelto il tetto di una scuola: alunni evacuati/ Danni in tutta la Sardegna per il forte ventoVillasimius, divelto il tetto di una scuola: danni in tutta la Sardegna a causa del forte vento, con 500 interventi dei Vigili del Fuoco
Maltempo, è allerta arancione in quattro regioni: piogge, temporali e venti di burrascaIl giorno degli Innamorati sarà all'insegna del maltempo in gran parte d'Italia, con piogge, temporali e venti di burrasca, portati da una nuova perturbazione atlantica che già da ieri si sta
Attese piogge intense e venti molto forti. Temperature in discesa. Previste nevicate sui rilievi del nord a quote medio-alte. facebook
Torna l'incubo maltempo. Forti venti e mareggiate stanno provocando danni soprattutto in Sicilia occidentale e sul versante tirrenico del messinese. Allerta anche domani.