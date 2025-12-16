Ecomafie Udine tra le province più colpite | rifiuti e cemento i fronti più critici
Udine si conferma tra le province più colpite dai reati ambientali in Friuli Venezia Giulia. Secondo il Report Ecomafie 2025 di Legambiente, presentato all’Università degli Studi di Udine, la situazione si sta aggravando, con particolare attenzione ai reati legati a rifiuti e cemento.
Udine è tra le province del Friuli Venezia Giulia maggiormente colpite dai reati ambientali. A dirlo è il Report Ecomafie 2025 di Legambiente, presentato all’Università degli Studi di Udine, che fotografa una situazione in peggioramento, in particolare per quanto riguarda gli illeciti nel ciclo. Udinetoday.it