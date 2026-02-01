Il Forte dei Marmi mette paura al Centro Derby risolto dai grandi ex Ambrosio e Torner

Il Forte dei Marmi perde in casa contro il Viareggio 2-0, in un derby che ha visto protagonisti gli ex Ambrosio e Torner. La squadra locale fatica a trovare la rete e subisce due gol nel secondo tempo. Per il Viareggio, Gomez si fa trovare pronto in porta, mentre in attacco ci pensano Cinquini, Lombardi e Rosi. La vittoria rafforza la fiducia degli ospiti e fa tremare il Centro, che ora deve correre ai ripari.

cgc viareggio 2 forte dei marmi 0 CGC VIAREGGIO: Gomez; Cinquini, Torner, Ambrosio, D'Anna, Lombardi, Rosi. All. De Gerone. FORTE DEI MARMI: Gnata, Ballestero, Bozzetto, Duhalde, Lopez, Raffaelli. All. Crudeli. Arbitri: Fronte-Brambilla. Marcatori: 17' st Ambrosio, 21' st Torner. VIAREGGIO – Una partita a scacchi risolta dai 2 ex più attesi e 'stappata', suo malgrado da un errore madornale di un altro. Insomma questo derby che il Cgc Viareggio alla fine ha vinto 2-0, penando tantissimo, sembra quasi scritto prima del fischio d'inizio da uno sceneggiatore navigato. Dicevemo derby deciso da chi la scorsa estate - causa ridimensionamento economico del Forte - il Cgc Viareggio ha strappato alla società di Piero Tosi.

