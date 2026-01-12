Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Cremonese, con le scelte di Spalletti per questa importante partita di campionato. La sfida si giocherà questa sera all’Allianz Stadium, e le formazioni sono state annunciate dopo le ultime decisioni tecniche. Di seguito, i ventidue giocatori che scenderanno in campo per entrambe le squadre.

Formazioni ufficiali Juve Cremonese: le scelte di Spalletti per la sfida di campionato in programma questa sera all’Allianz Stadium. L’attesa è terminata all’Allianz Stadium: sono state diramate le formazioni ufficiali del posticipo tra Juventus e Cremonese. Luciano Spalletti, fedele al percorso di crescita intrapreso, non deraglia dalle proprie convinzioni tattiche e conferma 4-2-3-1, un modulo che sta restituendo equilibrio e pericolosità offensiva alla compagine bianconera. La difesa: c’è Kelly dal primo minuto. La notizia più significativa riguarda il reparto arretrato. Lloyd Kelly, smaltiti i recenti problemi fisici, occupa il suo posto al centro della difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Formazioni ufficiali Juve Cremonese: le scelte di Spalletti per la sfida di campionato. Sciolte tutte le riserve

