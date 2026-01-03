Ecco le formazioni ufficiali di Juventus e Lecce per la partita di questa sera all’Allianz Stadium. Spalletti ha scelto i giocatori che scenderanno in campo, mettendo a disposizione le proprie strategie per questa importante sfida di campionato. Di seguito, le formazioni ufficiali e le decisioni tecniche adottate dai due allenatori.

Formazioni ufficiali Juve Lecce: le scelte di Spalletti per la sfida di campionato in programma questa sera all’Allianz Stadium. Le formazioni ufficiali di Juve Lecce hanno confermato le ultime indiscrezioni tattiche di Luciano Spalletti, regalando più di una sorpresa ai tifosi radunati allo Stadium per il primo match del 2026. Koopmeiners va in panchina: il tecnico toscano ha deciso di riproporre Kelly come braccetto sinistro della difesa a tre, completando il reparto arretrato insieme a Bremer e Kalulu davanti a Michele Di Gregorio. Novità sulle fasce e in mediana. A centrocampo, Spalletti ha scelto di affidarsi alla solidità e al dinamismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Lecce: le scelte di Spalletti per la sfida di campionato. Sciolte tutte le riserve

Leggi anche: Formazioni ufficiali Pisa Juve: le scelte di Spalletti per la sfida di campionato in programma questa sera

Leggi anche: Formazioni ufficiali Cremonese Juve, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Nicola e Spalletti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce; Juventus-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Juve-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali: Spalletti sorprende nelle scelte in attacco - Spalletti e Di Francesco (squalificato) puntano a iniziare al meglio il 2026: bianconeri a caccia della quarta vittoria di fila: le scelte dei due tecnici di Juventus e Lecce ... sport.virgilio.it