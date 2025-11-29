statistiche pronostici tv streaming della liga

2025-11-29 10:24:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Anteprima Girona-Real Madrid. Il Girona è nella zona retrocessione della Liga da 12 partite, ma rimane solo negli ultimi tre per differenza reti dopo aver raccolto quattro punti nelle ultime sei partite, dopo una vittoria casalinga per 1-0 sull’Alaves e un pareggio per 1-1 in casa del Real Betis domenica scorsa. L’attaccante ucraino Vladyslav Vanat ha aperto le marcature al 20?, con il Betis che ha pareggiato a 15 minuti dalla fine con Valentin Gomez in un risultato che il tecnico del Girona Michel ha descritto come “un buon punto contro grandi avversari”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

