Forlì da Ilari esperienza e fiducia | Ora bisogna cavalcare l’onda

Ilari ha deciso di puntare sulla determinazione e sulla fiducia per rilanciare il Forlì, dopo un lungo periodo senza vittorie, che durava da oltre due mesi. La sua strategia ha portato a un successo netto contro il Pontedera, grazie a venti minuti di gioco intensi e di qualità. La vittoria ha anche causato l’immediato cambio in panchina, con l’annuncio di Piero Braglia come nuovo allenatore dei toscani, dopo le recenti dimissioni di Banchieri. Il risultato ha inoltre segnato il ritorno del Forlì alle vittorie in campionato, interrompendo una serie negativa che durava da quasi due mesi.

Venti minuti di nerbo e qualità per firmare il raddoppio biancorosso, far saltare il Pontedera e la panchina di Banchieri – già annunciato dai toscani il sostituto: Piero Braglia, mancato tecnico all'inizio della stagione del Rimini –, nonché suggellare il ritorno del Forlì alla vittoria, dopo un digiuno di 61 giorni. C'è anche la firma di Carlo Ilari in calce al successo all'inglese (2-0) con cui nel turno infrasettimanale il Galletto ha regolato il fanalino di coda del campionato. "Abbiamo fornito una bella prestazione soprattutto nel primo tempo, creando tante occasioni – attacca l'ex centrocampista del Ravenna –, ma in partite così importanti e decisive riuscire a sbloccarla non è mai semplice.