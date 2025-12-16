Tariffa puntuale Bongiorni | Cavalcare l’onda o fare i catastrofisti non aiuta

L'introduzione di una tariffa puntuale per i rifiuti ha acceso un acceso dibattito tra le forze politiche italiane. Mentre alcuni vedono nel nuovo sistema un passo avanti verso la sostenibilità, altri esprimono preoccupazioni e critiche. In questo contesto, Bongiorni invita a evitare estremismi e a confrontarsi con equilibrio sulle questioni ambientali e tariffarie.

Sul nuovo sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti le distanze tra la maggioranza e il centrodestra - in particolare Fratelli d'Italia e Lega - sono incolmabili. Un ordine del giorno al bilancio, presentato da Fdi, ha riacceso lo scontro. Il gruppo consiliare ha riportato i disagi di molti.

