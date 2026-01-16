Ravenna, fiducia al centrocampista Rossetti. Ilari e Zagre in prestito ai rivali del Forlì.

Dopo il pareggio 0-0 nel derby di sabato scorso, Ilari e Zagre sono stati ceduti in prestito al Forlì. Nel frattempo, la società di Ravenna ripone fiducia nel centrocampista Rossetti, puntando sulla sua esperienza per rafforzare la squadra nella fase attuale. La scelta di affidarsi a giocatori in prestito testimonia l’intento di mantenere un equilibrio tra giovani talenti e giocatori esperti.

Dopo il pareggio 0-0 del derby di sabato scorso, Ilari e Zagre hanno fatto le valige e sono finiti in prestito al Forlì. Sono queste le operazioni di mercato (non ancora ufficializzate) che hanno caratterizzato le ultime ore del Ravenna. Col rientro di Menegazzo al Bologna (poi girato al Foggia ), avvenuto nei giorni scorsi, il saldo degli slot per le operazioni in ingresso è ora in attivo di una unità. Il club giallorosso ha infatti ‘acquistato’ Viola e Italeng. Dunque, c’è lo spazio per un ulteriore rinforzo. Che dovrebbe essere un esterno (peraltro già individuato da tempo nel ventiseienne terzino sinistro cesenate Celia, che andrà in scadenza a giugno), ma che, tuttavia, potrebbe non essere l’unico arrivo, visti i problemi del reparto offensivo evidenziati proprio nelle ultime settimane ( Fischnaller dal Trapani, in pole). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

