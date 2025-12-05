Fonderie Pisano Iannelli replica a Forte | L' interpello lo abbiamo chiesto noi nessuna sorpresa
Il Comune di Salerno replica alle nuove accuse lanciate dal Comitato Salute e Vita in merito all'inquinamento delle Fonderie Pisano. A prendere posizione è il consigliere comunale Arturo Iannelli che spiega: “L'interpello di cui si legge sui giornali non è sceso dal cielo, ma è frutto del lavoro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
