Fonderie Pisano un passo importante verso Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti Le fonderie Pisano di Salerno compiono un importante e significativo passo verso Avellino. Mercoledì presso la sede irpina di Confindustria avverrà la firma dei lavoratori all'accordo per la cessione dello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano al Gruppo Pisano. Un passaggio decisivo per il futuro industriale dell'Irpinia, che potrebbe avere importanza e risvolti anche sul futuro dello stabilimento salernitano, alle prese a tempo con una scelta di delocalizzazione ed ora costretto ad adeguarsi alle nuove normative di decarbonizzazione. Un risultato tutt'altro che scontato, raggiunto grazie a un lavoro di mediazione complesso e accurato, guidato da Dino Giordano e dal team di GIORDANO Associati, incaricati dal Gruppo Pisano di seguire il progetto di re-industrializzazione.

