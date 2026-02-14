Focus su danni del maltempo e alta velocità nella seduta del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria

Il maltempo e l’alta velocità hanno causato danni a Reggio Calabria, portando il Consiglio metropolitano a riunirsi per affrontare la situazione. Durante la seduta, si sono discussi i danni alle infrastrutture e le misure da adottare, mentre il sindaco facente funzioni Carmelo Versace ha sottolineato la necessità di interventi immediati. Nel frattempo, il consigliere Giovanni Latella ha preso il posto di Giuseppe Ranuccio, entrando ufficialmente nell’assemblea.

Ratificato il subentro di Latella che prende il posto di Ranuccio e approvati nuovi regolamenti per migliorare l'operatività dell'Ente Ampio spazio è stato dedicato anche al tema dell'alta velocità ferroviaria, con il contributo del Touring Club di Reggio Calabria e di professionisti del settore. È stata sottolineata l'esigenza di garantire tempi di percorrenza competitivi, entro le tre ore da Roma a Reggio Calabria, per rendere l'infrastruttura efficace. I consiglieri hanno concordato sulla necessità di maggiore chiarezza politica e fondi aggiuntivi per colmare il divario infrastrutturale tra sud e nord Italia.