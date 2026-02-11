Torna a riunirsi il Consiglio metropolitano | in discussione Alta Velocità e danni del ciclone Harry

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria si riunisce di nuovo, questa volta in modo straordinario. La seduta è programmata per sabato 14 febbraio, con due orari di inizio, alle 9 e alle 10, a seconda della presenza dei consiglieri. Al centro della riunione ci sono due temi principali: il progetto dell’Alta Velocità e i danni causati dal ciclone Harry. I capigruppo hanno già dato il loro via libera, e ora si aspetta di capire quali decisioni prenderanno i rappresentanti della città.

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i capigruppo, è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno sabato 14 febbraio, con inizio alle ore 9 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione con inizio alle ore 10, per discutere e deliberare su.

