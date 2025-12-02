Per fare compagnia al maschio Rojo arrivano dall'Olanda 20 ibis scarlatti | aveva perso la compagna

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimasto solo dopo la perdita della compagna, Rojo ritrova la vita sociale con l’arrivo di 20 ibis scarlatti provenienti dallOlanda al Parco Natura Viva di Bussolengo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

