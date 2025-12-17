Alfa al Musart Festival di Firenze

Alfa torna live nel 2026 con un tour estivo che attraversa le principali location e palasport. L’atteso appuntamento è sabato 11 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Firenze, nel suggestivo contesto del Musart Festival. Un'occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica con le emozioni della musica dal vivo e celebrare un anno ricco di energia e spettacolo.

Un tour estivo nelle principali location e una serie di date nei palasport. 2026 nel segno del live per Alfa, atteso sabato 11 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, a Firenze, nell’ambito del Musart Festival.I biglietti - posto unico 51 euro - per questa attesissima data toscana saranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

