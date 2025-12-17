Alfa al Musart Festival di Firenze

Alfa torna live nel 2026 con un tour estivo che attraversa le principali location e palasport. L’atteso appuntamento è sabato 11 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Firenze, nel suggestivo contesto del Musart Festival. Un'occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica con le emozioni della musica dal vivo e celebrare un anno ricco di energia e spettacolo.

© Firenzetoday.it - Alfa al Musart Festival di Firenze Un tour estivo nelle principali location e una serie di date nei palasport. 2026 nel segno del live per Alfa, atteso sabato 11 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, a Firenze, nell’ambito del Musart Festival.I biglietti - posto unico 51 euro - per questa attesissima data toscana saranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Ben Harper al Musart Festival Firenze: biglietti dal 12 dicembre Leggi anche: 13 novembre, Giornata della gentilezza: a Firenze un festival dedicato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Alfa in concerto al Musart Festival di Firenze: data, biglietti e dettagli; ALFA al MUSART FESTIVAL Firenze: sab 11/7 Parco Mediceo di Pratolino; Firenze, Alfa canterà sul palco del Musart Festival 2026; Alfa torna al Firenze Musart Festival. Firenze, Alfa canterà sul palco del Musart Festival 2026 - Un tour estivo e una serie di date nei palasport per Alfa, atteso sul palco del Parco Mediceo di Pratolino, a Firenze, per sabato 11 luglio. 055firenze.it

ALFA al MUSART FESTIVAL - 2026 nel segno del live per Alfa, atteso sabato 11 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, a Firenze, nell’ambito del Musart F ... politicamentecorretto.com

Mannarino è il primo nome del Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino - L’artista, attualmente al lavoro su nuova musica, sarà in concerto sul main stage del festival sabato 4 luglio al parco Mediceo di Pratolino ... intoscana.it

Manu Chao live - Desaparecido Rumba De Barcelona - Baionarena

ALFA AL MUSART FESTIVAL DI FIRENZE, NELLALOCATION DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINE. L'11 LUGLIO (ORE 21). BIGLIETTI IN VENDITA DAL 16 DICEMBRE (ORE 14). E IL 27 LUGLIO SARÀ ANCHE AL MOONLAND FESTIVAL DI SARZANA Un - facebook.com facebook

ALFA: ANNUNCIA LE DATE DEL TOUR ESTIVO 2026 AL VIA DA GIUGNO x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.