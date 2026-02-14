Colpo salvezza della Fiorentina | i viola sbancano il Sinigaglia battendo 2-1 il Como

La Fiorentina ha conquistato una vittoria decisiva contro il Como, perché ha segnato due gol nel secondo tempo e ha portato a casa i tre punti. La squadra viola ha dimostrato grande determinazione, nonostante le difficoltà, riuscendo a ribaltare il risultato dopo essere passata in svantaggio. Durante la partita, il portiere del Como ha commesso un errore nel finale, dando alla Fiorentina l’opportunità di segnare il gol della vittoria.

Como, 14 febbraio 2026 – Colpo pesantissimo in chiave salvezza per la Fiorentina che sbanca il Sinigaglia battendo 2-1 il Como e si porta al quartultimo posto a pari punti con il Lecce. Prova di maturità per i viola che, approfittando di un Como meno brioso e incisivo in zona gol del solito (molto in ombra Nico Paz), hanno sbloccato la situazione al 25' con la prima rete stagionale di Fagioli. Il Como ha quindi provato a reagire, senza tuttavia creare grossi grattacapi alla difesa dei toscani, che a inizio ripresa hanno messo a segno anche il raddoppio grazie al rigore trasformato da Kean. Soltanto in un finale incandescente – espulsi da una parte Vanoli e dall'altra Morata – è arrivato il vero ruggito d'orgoglio dei padroni di casa, i quali sono riusciti a riaprire i giochi con l 'autorete di Parisi (deviazione sulla spizzata di testa proprio di Morata) al 77' ma poi non hanno saputo completare la loro risalita, perché i viola hanno scacciato i fantasmi delle tante rimonte subite in stagione e hanno protetto i tre punti sfiorando addirittura il tris in pieno recupero con Piccoli.