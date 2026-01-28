La Fiorentina esce di scena subito dopo la partita contro il Como, che vince 2-1 e si prende il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Vanoli, l’allenatore viola, non nasconde il rammarico:

Firenze, 27 gennaio 2026 - Fiorentina sconfitta dal Como e subito fuori dalla Coppa Italia. Il riassunto della serata è particolarmente amaro. La prima di Giuseppe Commisso da presidente non va per il verso giusto nonostante il gol in avvio di Piccoli che aveva illuso i circa 10.000 del Franchi. Fiorentina super rimaneggiata, con Vanoli che ha pensato molto alla trasferta di sabato sul campo del Napoli. Non in lista Mandragora (lombalgia) e Dodo (contusione alla coscia), diversi titolari sono entrati soltanto nel finale. Apprensione per il risentimento all'adduttore accusato da Roberto Piccoli nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Como, Vanoli: "Manca la cattiveria. Stiamo prendendo gol stupidi"

Allegri, allenatore del Milan, ha commentato la partita contro la Fiorentina, conclusa con una vittoria per i viola.

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, Paolo Vanoli esprime delusione per i gol subiti e il risultato.

Fiorentina, Vanoli: Errori stupidi, dobbiamo velocemente cambiare il cip mentaleIl tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il ko per 1-3 nel match di Coppa Italia contro il Como. Ci avete provato,. tuttomercatoweb.com

Vanoli: Ci manca cattiveria, stiamo prendendo gol stupidi. Mi aspettavo di più dai cambiIl tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita della sfida di Coppa Italia contro il Como ai microfoni di Mediaset: Quello che ci serve per fare ... firenzeviola.it

