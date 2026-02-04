Fiorentina la rivoluzione di Vanoli | due abiti tattici per la salvezza grazie agli arrivi dal mercato! Tutte le opzioni

La Fiorentina di Paolo Vanoli si prepara a cambiare volto in vista della salvezza. Il tecnico ha già in mente due diversi schemi tattici, pronti a essere messi in campo in base alle situazioni. Gli ultimi acquisti dal mercato di gennaio hanno rafforzato la rosa, permettendo a Vanoli di variare le formazioni e adattarsi alle esigenze di ogni partita. La squadra si trova ora a un bivio importante e il nuovo corso potrebbe portare a scelte più offensive o più compatte, a seconda di come si svilupperanno le prossime gare.

Bayern Monaco, blindato Upamecano: intesa fino al 2030! Respinto il possibile assalto di quel top club McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa Serie A, invasione straniera: mercato invernale a tinte estere. I numeri sono allarmanti! Gattuso e la Nazionale tremano Massimo Mauro indica la strada: «Alla Juve devi vincere! Derby d’Italia? L’Inter ha tutto da perdere, vi spiego il motivo» McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa Serie A, invasione straniera: mercato invernale a tinte estere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, la rivoluzione di Vanoli: due abiti tattici per la salvezza grazie agli arrivi dal mercato! Tutte le opzioni Approfondimenti su Fiorentina Vanoli Mercato Fiorentina, rivoluzione salvezza: Baldanzi a un passo! Occhio anche alle operazioni in uscita La Fiorentina si prepara a una finestra di mercato invernale importante, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare la posizione in classifica. Fiorentina, dal mercato invernale cinque innesti per inseguire la salvezza La Fiorentina ha appena concluso il mercato invernale con cinque nuovi acquisti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fiorentina Vanoli Argomenti discussi: Rivoluzione Fiorentina; Fiorentina, Paratici pesca dalla Juve dopo una cascata di no: Rugani chiude la rivoluzione, tifosi spaccati; La Fiorentina invia un messaggio chiarissimo alla Serie A: il primo vero cambio di rotta; Morozzi e l’amore lento: Io e gli eroi della passione. Rivoluzione è essere uniti. Fiorentina, Paratici pesca dalla Juve dopo una cascata di no: Rugani chiude la rivoluzione, tifosi spaccatiLa Fiorentina aveva tremendamente bisogno di un difensore esperto, ma Paratici ha incassato una serie di rifiuti eccellenti. Le cifre dell'operazione Rugani. sport.virgilio.it Tutto in mano a Paratici, la Fiorentina cambia pelle. Gazzetta: Rivoluzione d'invernoPer La Gazzetta dello Sport, quella della Fiorentina è stata una Rivoluzione d'inverno. Così la definisce la Rosea, titolando in questo modo l'approfondimento ... firenzeviola.it #Fiorentina, da #Solomon a #Rugani: cinque acquisti, sette cessioni tra i giocatori in prima squadra. È mezza rivoluzione di gennaio x.com Grinta e protezione vanno di pari passo. Ecco perché durante il match Napoli - Fiorentina, Base sarà protagonista sui LED a bordo campo: la rivoluzione del comfort che cambia il gioco. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.