Fiorentina | trasferta di Como decisiva per Vanoli Gudmundsson prova ad andare almeno in panchina Rugani più indietro

La Fiorentina si prepara per una trasferta decisiva a Como. Paolo Vanoli sa che questa partita può essere il punto di svolta per il suo futuro sulla panchina viola. L’allenatore si gioca tutto: se non ottiene un risultato positivo, potrebbe rischiare di perdere il posto. Gudmundsson prova a rientrare in gruppo e a salire almeno in panchina, mentre Rugani sta ancora restando indietro nelle gerarchie. La sfida di sabato sarà cruciale per tutte le parti in gioco.

FIRENZE – E’ consapevole, Paolo Vanoli, di giocarsi la panchina nella trasferta di sabato, 14 febbraio 2026, a Como. Nessuno, nell’ambiente ne parla, ma è dato quasi per scontato che, in caso di sconfitta, la società, e soprattutto il nuovo direttore sportivo, Roberto Paratici, sarebbero costretti a giocare l’ultima carta-salvezza. Ossia il secondo cambio di allenatore. Paratici e il suo principale collaboratore, Roberto Goretti, sono stati chiusi a lungo in una stanza del Viola Park per valutare la situazione. Riunione segretissima, giustamente. Ma è chiaro che i dirigenti tecnici abbiano preso in considerazione ogni possibilità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Approfondimenti su Fiorentina Como

La Fiorentina perde un altro giocatore importante.

La crisi della Fiorentina si approfondisce con la sconfitta contro il Verona, che la vede scivolare all'ultimo posto in classifica.

Ultime notizie su Fiorentina Como

