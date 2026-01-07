Lazio-Fiorentina | formazioni ufficiali Vanoli temerario | lascia in panchina Kean e Solomon

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina. Vanoli, allenatore della Lazio, sceglie un atteggiamento temerario e lascia in panchina Kean e Solomon. Dopo il successo in extremis contro la Cremonese, l’allenatore sembra voler confermare la sua strategia offensiva, mantenendo un profilo sobrio e deciso per questa sfida di campionato.

Non si è accontentato del colpo di fortuna che gli è piovuto addosso nel finale della partita con la Cremonese, Paolo Vanoli. Quando Solomon e Kean hanno confezionato il preziosissimo gol vittoria. Stasera, all'Olimpico, Vanoli non schiera, nella formazione iniziale, nè Kean, nè Solomon

