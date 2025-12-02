Cremona truffa dello specchietto ad anziani | finti carabinieri rubano gioielli per 10mila euro

Due uomini arrestati a Cremona per truffa a una coppia di anziani: si fingevano carabinieri e hanno sottratto oro e contanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cremona, truffa dello specchietto ad anziani: finti carabinieri rubano gioielli per 10mila euro

News recenti che potrebbero piacerti

Continuano i messaggi truffa, l'Azienda Usl di Piacenza invita i cittadini a prestare attenzione e a non rispondere - facebook.com Vai su Facebook

Cremona, truffa dello specchietto ad anziani: finti carabinieri rubano gioielli per 10mila euro - Due uomini arrestati a Cremona per truffa a una coppia di anziani: si fingevano carabinieri e hanno sottratto oro e contanti. Secondo virgilio.it

Truffano una coppia di anziani sotto gli occhi dei carabinieri, arrestati in flagranza - Nella loro auto i militari hanno trovato quasi 10mila euro di oro e contanti per circa 1. Segnala laprovinciacr.it

Truffe ai danni degli anziani, i risultati dell’indagine condotta dal Comune di Cremona - Promossa dal Settore Polizia Locale e dal Settore Politiche Sociali per comprendere meglio il fenomeno e quali interventi rafforzare ... Secondo welfarenetwork.it

Truffa dello specchietto agli anziani, arrestati a Roma due giovani napoletani - Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando Generale e III Gruppo Nomentano, unitamente al personale della Questura di Roma, Commissariato Viminale, han ... Scrive terzobinario.it

‘Truffa dello specchietto’. Fidanzatini ci provano!. Un arresto e una denuncia - Colti in flagranza a Colle dalla polizia mentre spillavano 100 euro a un pensionato dopo averlo convinto di avere provocato un incidente e danneggiato la loro auto . Lo riporta lanazione.it

La Mia Auto: tutte - La più comune vede i truffatori prendere di mira principalmente anziani o persone in auto da sole. Secondo gazzetta.it