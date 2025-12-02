Cremona truffa dello specchietto ad anziani | finti carabinieri rubano gioielli per 10mila euro

Due uomini arrestati a Cremona per truffa a una coppia di anziani: si fingevano carabinieri e hanno sottratto oro e contanti.

cremona truffa dello specchietto ad anziani finti carabinieri rubano gioielli per 10mila euro

Cremona, truffa dello specchietto ad anziani: finti carabinieri rubano gioielli per 10mila euro

Due uomini arrestati a Cremona per truffa a una coppia di anziani: si fingevano carabinieri e hanno sottratto oro e contanti.

