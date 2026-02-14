Operazione ' scuola di ladri' | truffa da 8 milioni per rubare medicinali destinati a pazienti affetti da Alzheimer e sclerosi multipla

La polizia ha smantellato un'organizzazione che aveva messo a segno una truffa da otto milioni di euro, sottraendo medicinali destinati a pazienti con Alzheimer e sclerosi multipla. La banda usava false autorizzazioni per accedere ai magazzini farmaceutici e rubare i farmaci più preziosi. Durante le indagini, gli agenti hanno scoperto che i medicinali venivano poi rivenduti illegalmente sul mercato nero, mettendo a rischio la salute di molte persone.

Una storia che ricorda molto un film cult degli anni '80, Scuola di ladri, con Lino Banfi, Paolo Villaggio e Massimo Boldi. Siamo a Ercolano ed è il pomeriggio del 12 febbraio. È stata appena consumata una truffa milionaria e le vittime chiamano i carabinieri della locale tenenza. I militari intervengono in un’azienda produttrice di medicinali e di bollinatura di farmaci per altre aziende. Ignoti hanno appena rubato quattro bancali di medicinali destinati a pazienti affetti da Alzheimer e sclerosi multipla. Il valore totale del bottino si aggira intorno agli 8 milioni di euro. I carabinieri della Tenenza di Ercolano sono subito intervenuti per verificare quanto accaduto e hanno avviato le indagini.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ladri all’asilo rovistano negli zaini dei bambini: rubati i farmaci salvavita. La preside: Inquietante, non vorrei diventasse il nuovo...; Controlli straordinari dei Carabinieri. Nella rete degli investigatori pusher con auto a noleggio e ladri in azione in una scuola; Assalto al portavalori, chi c'è dietro? L'ombra delle mafie e Cerignola scuola del crimine; Augusta, sgominata banda specializzata in furti in abitazione: agiva con tute da lavoro per camuffarsi (video).

Le scuole nel mirino dei ladri: la lunga scia di furti da Torino a VenariaNon si arrestano i casi che coinvolgono gli istituti. Danni per migliaia di euro. Spesso l'obiettivo sono i computer e le apparecchiature elettroniche ... rainews.it

Lecce, raid al Calasso: forzate le macchinette, è la quinta scuola nel mirinoLe scuole nuovamente nel mirino dei ladri . Raid notturno all'istituto superiore Calasso di via Belice a Lecce , danneggiati e svuotati i distributori automatici di bevande ... quotidianodipuglia.it

"Il Paese Ritrovato" con le nuove generazioni per un'idea di futuro Questo progetto nasce dall’incontro tra scuola e realtà, per scoprire e raccontare il villaggio Alzheimer #IlPaeseRitrovato . Un’esperienza che invita gli studenti a guardare con occhi nuovi il te facebook