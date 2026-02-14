finti agenti derubano due anziane spariti monili in oro e contanti

Due anziane sono state vittime di truffatori che si sono spacciati per agenti di polizia, portando via monili in oro e denaro contante. Le vittime, entrambe residenti in zona, hanno aperto la porta credendo a un controllo ufficiale e hanno consegnato oggetti di valore senza rendersi conto del raggiro. I malintenzionati hanno mostrato distintivi falsi per convincere le donne a collaborare.

Hanno finto di essere dei poliziotti per truffare e derubare degli anziani, mostrando loro dei falsi distintivi e conquistando così la loro di fiducia. Poi, una volta dentro casa, hanno portato via monili in oro, soldi in contanti e altri gioielli, sparendo alla velocità della luce e uscendo dalle abitazioni. Due colpi, due vittime (entrambe tra i 75 e gli 80 anni) raggirate con lo stesso copione. È successo nel pomeriggio di giovedì, in due punti diversi della città: la prima truffa a danni di una signora si è consumata in via Bellaria, nel quartiere Savena. All’ora di pranzo, intorno alle 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella mattinata di giovedì, alcuni falsi agenti della Municipale hanno truffato un’anziana donna approfittando di un allarme di fuga di gas.

Il 10 dicembre, i Carabinieri di Parma hanno arrestato due uomini di origini campane responsabili di una truffa aggravata, durante la quale avevano rubato una gioielleria con un'auto e, fingendosi carabinieri, avevano derubato due anziani.

