Hanno rapinato una gioielleria con la vostra auto finti carabinieri derubano due anziani | arrestati

Il 10 dicembre, i Carabinieri di Parma hanno arrestato due uomini di origini campane responsabili di una truffa aggravata, durante la quale avevano rubato una gioielleria con un'auto e, fingendosi carabinieri, avevano derubato due anziani. L'operazione ha portato alla loro cattura, smascherando un'articolata serie di reati.

Nella giornata del 10 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma hanno portato a termine una brillante operazione che ha permesso di arrestare due uomini di origini campane, ritenuti i presunti responsabili, in concorso tra loro, di una truffa aggravata ai.

Rapina in pieno centro a Parma: un uomo ha colpito una gioielleria di via Mazzini, rubato 250 euro e aggredito un dipendente prima di fuggire. La Polizia lo ha rintracciato poco dopo in viale Fratti mentre contava il denaro: si tratta di un 27enne marocchino, ar

«Hanno rapinato una gioielleria con la sua auto, ci mostri i gioielli che ha in casa»: anziano truffato e derubato - La polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di nazionalità italiana che, poco prima dell'intervento, aveva messo a segno una truffa ai danni di un anziano. Da ilmattino.it

Truffa e deruba un anziano con la tecnica della falsa rapina in gioielleria: «Hanno usato la sua auto, dobbiamo controllare i gioielli che ha in casa» - La polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di nazionalità italiana che, poco prima dell'intervento, aveva messo a segno una truffa ai danni di un anziano. Lo riporta ilgazzettino.it

Il gioielliere Mario Roggero si difese uccidendo due ladri: ecco perché è stato condannato a ...

