C' è una fuga di gas metta in salvo i preziosi finti agenti della Municipale ripuliscono anziana di oro e contanti

Riminitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di giovedì, alcuni falsi agenti della Municipale hanno truffato un’anziana donna approfittando di un allarme di fuga di gas. Presentatisi come ufficiali, sono riusciti a convincerla a mettere al sicuro i suoi beni, sottraendole poi oro e contanti. Un episodio che evidenzia l’importanza di riconoscere le truffe e mantenere la prudenza.

Si sono presentati alla sua porta nella mattinata di giovedì e, con tanto di pettorine con la scritta “Polizia municipale” hanno messo in allarme la loro vittima per poi riuscire a raggirarla e a ripulirla di tutti i suoi averi. I truffatori, che hanno allestito la scenetta, sono entrati in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

