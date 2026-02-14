Un nuovo studio dell’Inapp rivela che circa 500 mila persone in Italia, che si presentano come freelance con partita Iva, in realtà lavorano come dipendenti. La maggior parte di loro svolge le stesse mansioni di un dipendente, ma senza i benefici di un contratto stabile. Molti di questi lavoratori sono stati assunti da aziende che sfruttano questa forma di lavoro per risparmiare sui costi. La scoperta mette in luce un fenomeno diffuso nel mercato del lavoro italiano.

Secondo uno studio dell’Inapp in Italia ci sarebbero quasi mezzo milione di partite Iva e di collaboratori che hanno in realtà un rapporto di lavoro molto più simile a quello di un dipendente. Il loro “clienti”, in sostanza, sono più datori di lavoro, che possono decidere orari e incarichi. Si tratta soprattutto di lavoratori del settore dei servizi. In media hanno una retribuzione più bassa rispetto a quella dei loro colleghi dipendenti e si sentono meno sicuri del proprio posto di lavoro rispetto ai lavoratori autonomi veri e propri. In Italia ci sono quasi 500mila false partite Iva. Secondo il rapporto “Dipendenti o indipendenti? I diversi gradi di libertà del lavoro autonomo” pubblicato dall’Inapp, l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, in Italia circa 494mila collaboratori rientrerebbero nella definizione di “ dipendent contractor “, vale a dire di collaboratori dipendenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Finte partite Iva, in Italia 500mila freelancer lavorano come dipendenti

