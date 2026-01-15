Sas e Villa Orfeo Cgil all’attacco | Dipendenti lavorano al freddo e nella sporcizia

Un mese dopo la prima denuncia, i lavoratori in appalto presso lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas e Villa Orfeo continuano a segnalare condizioni di lavoro insoddisfacenti, tra freddo e sporcizia. La Cgil ribadisce la necessità di interventi concreti per garantire un ambiente di lavoro dignitoso e sicuro per tutti i dipendenti coinvolti.

È passato un mese dall'ultima volta che i lavoratori e le lavoratrici in appalto o del Progettone, una quindicina di persone in totale, hanno denunciato pubblicamente le condizioni di grave disagio in cui sono costretti a lavorare presso lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas e di Villa Orfeo.

