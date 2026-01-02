La Comunità Montana del Fortore, tramite il presidente Zaccaria Spina, esprime congratulazioni al presidente Fico e agli assessori appena nominati dalla Regione Campania. In un messaggio di auguri di buon lavoro, l’ente riconosce l’importanza di un nuovo inizio per supportare lo sviluppo e le iniziative nel territorio, confidando in un rapporto di collaborazione e impegno condiviso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, a nome della Giunta Esecutiva dell’ente, formula i suoi più fervidi auguri di buon lavoro alla nuova Giunta della Regione Campania nominata da Roberto Fico. “Congratulazioni e in bocca al lupo al presidente Fico e agli assessori appena nominati, una squadra di elevato profilo con con cui auspichiamo l’avvio di una proficua collaborazione istituzionale e che dovrà spendersi per la valorizzazione delle aree interne e porre l’attenzione sull’annosa vicenda dei lavoratori forestali. In particolare, mi complimento con l’assessore Maria Carmela Serluca, espressione della nostra area territoriale, titolare di una delega strategica, di fondamentale importanza per la provincia di Benevento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunità Montana del Fortore, Spina: “Congratulazioni al presidente Fico e agli assessori appena nominati”

Leggi anche: Comunità Montana del Fortore, approvato il bilancio previsionale: soddisfatto Spina

Leggi anche: Al Corso Garibaldi l’albero della solidarietà: Natale di doni grazie alla Comunità Montana del Fortore

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Nuova classificazione dei comuni montani, Spina rassicura: “Nessun impatto sul Fortore” - “Al semplice scopo di fare chiarezza e tranquillizzare chi in questi giorni manifesta incertezze, ansie e preoccupazioni in seguito alla nuova Legge sulla Montagna con conseguente riclassificazione de ... msn.com

Fortore, Comunità Montana a caccia di finanziamenti: sprint sul fronte pianificazione - La giunta esecutiva della Comunità Montana del Fortore, presieduta da Zaccaria Spina, con il vice Giuseppe Addabbo e l'assessore Gianfranco Mottola, ha provveduto a richiedere il finanziamento per il ... ilmattino.it

Forestali, Spina replica ai consiglieri di Molinara e Baselice: “Dichiarazioni false, il problema è nei finanziamenti regionali” - Il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina anche a nome della Giunta Esecutiva, ha inteso rispondere ai consiglieri di minoranza di Molinara e Baselice, Rocco Cirocco e Lucio Fer ... ntr24.tv

UnoTv Web. . Il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, nel bilancio dell'anno 2025, analizza ed elenca le opportunità di crescita e sviluppo del Vallo di Diano e guarda al futuro chiedendo fiducia ed orgoglio per il valore del territorio valdianese #a - facebook.com facebook