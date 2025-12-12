Al Corso Garibaldi l’albero della solidarietà | Natale di doni grazie alla Comunità Montana del Fortore

In occasione delle festività natalizie, la Comunità Montana del Fortore ha donato un grande albero di Natale alla Croce Rossa Italiana di Benevento, partecipando all’iniziativa “L’Albero della Solidarietà”. Questo gesto simbolico mira a raccogliere doni per i bambini, portando avanti un messaggio di solidarietà e condivisione durante il periodo natalizio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la Comunità Montana del Fortore ha donato un imponente albero di Natale alla Croce Rossa Italiana comitato di Benevento, aderendo all’iniziativa “ L’Albero della Solidarietà ” finalizzata alla raccolta doni ai bambini. “ Accogliamo sempre con piacere la richiesta del Comitato di Benevento della Croce Rossa Italiana – spiega il presidente della Comunità Montana Fortorina Zaccaria Spina – e siamo felici di contribuire, con questo piccolo gesto in grado di generare grandi sorrisi nei bambini e nelle famiglie che ne beneficeranno. Anteprima24.it

