FILE al via | Carrisi Ammaniti Giordano e Mazzucco per la prima del Festival della Letteratura Italiana in Grecia

L’autore Carrisi, lo scrittore Ammaniti, lo scrittore Giordano e la scrittrice Mazzucco partecipano alla prima edizione del Festival della Letteratura Italiana in Grecia, che si terrà ad Atene dal 13 al 15 febbraio 2026. La scelta di organizzare l’evento nasce dalla volontà di unire la tradizione letteraria italiana con la cultura classica greca, creando un ponte tra i due mondi. L’Istituto Italiano di Cultura ospiterà incontri, presentazioni e dibattiti che coinvolgeranno autori e pubblico, rafforzando i legami tra le due culture.

Classicità greca e tradizione umanistica italiana trovano un nuovo punto d'incontro. Dal 13 al 15 febbraio 2026 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Atene si svolgerà FILE, il primo Festival della Letteratura Italiana in Grecia. Un connubio curioso ed elettrizzante, un'osmosi affatto scontata quella tra parole, stili e forme del linguaggio letterario da una parte all'altra dello Ionio. Saranno diversi importanti scrittori, traduttori, giornalisti, accademici ed esponenti del mondo istituzionale e culturale greco ad animare gli incontri con gli omologhi italiani: Niccolò Ammaniti, Pierdomenico Baccalario, Marta Barone, Matteo B.