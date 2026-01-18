Ally Wollaston si conferma vincitrice del Tour Down Under femminile 2026, ottenendo la seconda vittoria in volata consecutiva. La ciclista neozelandese della FDJ United – SUEZ ha prevalso nella tappa di 130,7 chilometri da Willunga a Paracombe, consolidando la leadership generale grazie agli abbuoni. La gara si conferma un momento importante nel calendario del ciclismo femminile australiano, con un percorso che premia le sprinter di classe.

Seconda volata e seconda vittoria per Ally Wollaston al Tour Down Under femminile 2026. Dopo il trionfo di ieri a Willunga, la neozelandese della FDJ United – SUEZ si è ripetuta nella frazione che portava a Paracombe di 130,7 chilometri, ovviamente allungando in classifica generale grazie agli abbuoni. Circuito finale non completamente pianeggiante che ha favorito dunque gli attacchi. Scatenate le spagnole: a provarci sono state Paula Blasi (UAE Team ADQ), Mavi García (UAE Team ADQ) e Paula Ostiz (Movistar). Il gruppo però, pur frazionandosi, è rimasto compatto e nel finale è stata inevitabile la volata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tour Down Under femminile 2026: Ally Wollaston concede il bis in volata

