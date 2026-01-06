Fibra ottica nel porto Il Tar annulla l’indennizzo di 50mila euro all’Autorità

Il Tar della Liguria ha annullato l’indennizzo di circa 50mila euro richiesto dall’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale a favore di Exa Infrastructure Italy, società che gestisce reti di telecomunicazioni. La decisione riguarda l’installazione della fibra ottica nel porto di Marina e rappresenta un precedente importante per le procedure autorizzative e i rapporti tra enti pubblici e operatori privati nel settore delle telecomunicazioni.

Fibra ottica nel porto di Marina: il Tar annulla l'indennizzo richiesto dall'Autorità portuale. Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha dato ragione a Exa Infrastructure Italy, società che gestisce reti di telecomunicazioni, annullando una richiesta di quasi 50mila euro avanzata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Al centro della vicenda c'è la presenza di cavi in fibra ottica interrati in un'area demaniale marittima a Marina, fuori dal porto. L'Autorità portuale aveva contestato alla società l'occupazione dell'area per il 2024, sostenendo che la concessione fosse scaduta il 31 dicembre 2023.

