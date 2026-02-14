Fiamme nella centrale elettrica Linea ferma per spegnere il fuoco

Un incendio scoppiato poco dopo le 16 ha bloccato la centrale elettrica di città, causando un blackout di due minuti. Le fiamme sono partite da un trasformatore da 150mila volt e hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il fuoco. La centrale è rimasta senza energia per un breve periodo, lasciando alcune zone senza corrente.

Centrale elettrica in fiamme, intervengono i pompieri, black-out ma per soli due minuti. L'incendio è scattato poco dopo le 16 e ha interessato un trasformatore da 150mila volt della centrale elettrica della città. Immediatamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno che hanno attivato lo schiumogeno per spegnere l'incendio. Le operazioni hanno richiesto qualche minuto per arginare completamente le fiamme. Al fine di poter effettuare le operazioni di spegnimento in sicurezza è stato indispensabile il distacco parziale della linea elettrica in gran parte della città, con conseguente black-out generalizzato.