Incendio nel capannone le fiamme divorano lo stabile nella notte | oltre 30 vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo

Nella notte di lunedì, un incendio ha interessato un capannone in via Magnadola a Motta di Livenza, Treviso. Sul posto sono intervenuti oltre 30 vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha causato danni alla struttura, senza segnalare feriti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso per valutare l’entità del danno.

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Incendio all'interno del capannone di via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso: le fiamme si sono propagate nel cuore della notte di lunedì 19 gennaio, alle 2.30 circa. Le operazioni di spegnimento Sul posto sono intervenuti oltre 30 operatori dei vigili del fuoco con 11 mezzi provenienti dai distaccamenti di Motta di Livenza, Conegliano, San Donà di Piave e dalla sede centrale di Treviso. Le squadre sono, ora, al lavoro per domare le fiamme. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incendio nel capannone, le fiamme divorano lo stabile nella notte: oltre 30 vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo Incendio nella notte, negozio in fiamme: vigili del fuoco al lavoro all’alba

Nella notte di Pesaro, un incendio ha interessato un negozio in via Guido di Arezzo, scatenando l'intervento dei vigili del fuoco all'alba. L'incidente si è verificato intorno alle 4,45, creando preoccupazione tra i residenti. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell'ordine stanno intervenendo per gestire la situazione e valutare i danni.

, . Un vasto incendio sta interessando un capannone adibito alla produzione di vestiti nel comune di Mariglianella. Le fiamme sono in corso, una densa colonna di fumo n - facebook.com facebook

È un cittadino straniero il responsabile dell’incendio di un capannone inutilizzato in via San Giovanni a Campobasso. Dopo essere stato individuato dalla Polizia, l’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto in un CPR per essere rimpatri x.com

