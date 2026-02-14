Festival di Sanremo Luca Argentero é stato contattato Lui rivela se ci sarà

Luca Argentero ha ricevuto una chiamata ufficiale per partecipare al Festival di Sanremo. L’attore ha confermato di essere stato contattato dagli organizzatori e ha spiegato se prenderà parte come ospite. Nei giorni scorsi, si è sparsa la voce di una possibile sua presenza, e lui ha deciso di chiarire la situazione.

Festival di Sanremo, Luca Argentero rivela di esser stato contattato. Andrà al Festival come ospite? La sua risposta. Nel grande romanzo popolare che ogni inverno si scrive sul palco dell’Festival di Sanremo, c’è sempre un capitolo fatto di presenze annunciate, sussurrate e desiderate. E poi ci sono le assenze che fanno più rumore di un applauso. È il caso di Luca Argentero, che ha rivelato di essere stato contattato come ospite per l’edizione 2026, ma che con eleganza e un pizzico di mistero non salirà sul palco dell’Ariston. La notizia, filtrata con il garbo che lo contraddistingue, ha acceso immediatamente la curiosità dei fan. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Festival di Sanremo, Luca Argentero é stato contattato. Lui rivela se ci sarà Carlo Conti rivela se sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2027 Carlo Conti ha recentemente chiarito i suoi progetti riguardo al Festival di Sanremo 2027. Festival di Sanremo 2026, gli ospiti confermati e quelli attesi: all’Ariston Sabrina Ferilli e Luca Argentero Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con conferme per ospiti come Sabrina Ferilli e Luca Argentero. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Antonio Di Luca nuovamente protagonista del festival di Sanremo con un progetto che valorizza il territorio; Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu: Troppi comici strizzano l’occhio ai politici. Meloni decida, o li difende …; Antonio Di Luca nuovamente protagonista del festival di Sanremo con un progetto che valorizza il territorio; Festival di Sanremo 2026, tutti gli ospiti confermati: da Tiziano Ferro a Ramazzotti con Alicia Keys. Luca Argentero ghostato da Carlo Conti: la stoccata in diretta su Sanremo 2026Luca Argentero rivela a Splendida Cornice di essere stato contattato per Sanremo ma poi ghostato da Carlo Conti. La reazione. donnaglamour.it perché luca argentero ha rinunciato a sanremo dopo essere stato contattatodopo settimane di attesa luca argentero rivela di essere stato «ghostato» dalla produzione di sanremo e annuncia che non accetterebbe più un invito dell'ultima ora ... notizie.it Luca Argentero: «Ghostato da Sanremo, mi hanno contattato ma poi più nulla. A questo punto non ci andrei più» facebook 6-episode Italian Gran Turismo racing mini series MOTORVALLEY starring Luca Argentero, Giulia Michelini, and Caterina Forza is on Netflix. x.com