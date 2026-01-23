Carlo Conti rivela se sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2027

Carlo Conti ha recentemente chiarito i suoi progetti riguardo al Festival di Sanremo 2027. Dopo aver mantenuto il riserbo, il conduttore ha condiviso alcune riflessioni sul suo possibile coinvolgimento, offrendo così una panoramica sulle sue intenzioni future. La notizia rappresenta un aggiornamento atteso per gli appassionati di musica e spettacolo italiani, interessati a conoscere il volto che guiderà l’evento più importante dell’anno.

Carlo Conti rompe il silenzio e rivela se sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2027. Ecco cosa ha dichiarato il presentatore. Manca esattamente un mese alla partenza del Festival di Sanremo 2026 e tutto inizia ad essere pronto per la nuova edizione della kermesse musicale. Anche quest’anno alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà Carlo Conti, che da mesi tuttavia ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo anno al timone della gara canora. Da tempo dunque in molti si stanno chiedendo cosa accadrà il prossimo anno e chi prenderà il posto del conduttore, che lo scorso anno ha svolto un lavoro impeccabile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2027, Carlo Conti non ci sarà: "Questo è il mio ultimo anno al Festival"Sanremo 2027 segna la fine di un’epoca, con Carlo Conti che annuncia il suo addio al Festival.

Sanremo, Carlo Conti: “Festival 2027? Io sempre a disposizione della Rai”Carlo Conti rinnova il suo impegno per il Festival di Sanremo, sottolineando la disponibilità a collaborare con la Rai anche per le future edizioni.

