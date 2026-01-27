Festival di Sanremo 2026 gli ospiti confermati e quelli attesi | all'Ariston Sabrina Ferilli e Luca Argentero

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con conferme per ospiti come Sabrina Ferilli e Luca Argentero. L'evento, in programma all'Ariston dal 24 al 28 febbraio, rappresenta un appuntamento importante per la musica e la cultura italiana. In questa occasione, saranno presenti artisti e personalità di spicco, contribuendo a un evento di grande rilievo nazionale.

Il Festival di Sanremo si avvicina e sono stati confermati i primi nomi di chi sarà sul palco dell'Ariston nelle cinque serate dal 24 al 28 febbraio. Ci saranno Sabrina Ferilli e Luca Argentero, ma intanto sono spuntano anche i nomi dei superospiti dopo la smentita della partecipazione di Madonna.🔗 Leggi su Fanpage.it

Si avvicina la 76ª edizione di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

Sabrina Ferilli torna a Sanremo, mentre Laura Pausini e Achille Lauro sorprendono il pubblico con nuove interazioni.

Sanremo 2026, Belen Rodriguez canta nel brano di uno dei Big in gara!Belen Rodriguez presta la sua voce per il brano di uno dei 30 Big in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo. comingsoon.it

Sanremo 2026, Carlo Conti: «Conduzione 2027? Questo è il mio quinto, credo che sia un bel numero»Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2026, è intervenuto a Rtl 102.5 in merito alle ultime novità del Festival: «È stata la prima volta che le sento tutte ... ilmattino.it

Un po' di Moncalieri a #Sanremo2026, Luca #Argentero tra gli ospiti attesi: ecco le anticipazioni. Tra gli altri nomi che potrebbero essere presenti all' #Ariston: Sabrina Ferilli, Achille Lauro, Michael Bublé, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro e i Pooh x.com

Sabrina Ferilli di nuovo a Sanremo! Le ultime indiscrezioni sugli ospiti del prossimo Festival danno l'attrice romana in pole sul palco dell'Ariston ma non nel ruolo di conduttrice ma sarà protagonista della quarta serata, quella delle cover al fianco di Tommaso - facebook.com facebook