Festeggiare è sempre bello però i bulli proprio no C’è squalifica e squalifica così bene non va
Arianna Fontana ha ricevuto una squalifica dopo un episodio durante la gara, causando grande delusione tra gli appassionati. La decisione è arrivata dopo che gli organizzatori hanno rilevato un’irregolarità nel suo comportamento, mentre si stava preparando per la finale di short track. Nel frattempo, gli spettatori continuano a celebrare le vittorie delle atlete e degli atleti, come se nulla fosse, dimenticando momentaneamente le tensioni sul campo.
Festeggiamo come se non ci fosse un domani le magnifiche prestazioni delle nostre atlete (soprattutto: giovedì è arrivata anche Arianna Fontana, divina dello short track) e pure degli atleti. Brave tutte e tutti. Ieri lo snowboard cross sì è illuminato d’immenso col bronzo di Michela Moioli, e la giornata mentre si va alle rotative non è ancora finita. Verranno giorni meno ubertosi, sì, ma ieri il NYT ci dava addirittura in cima al medagliere, però solo nel calcolo totale, e invece per il regolamento valgono gli ori. Quindi evviva. Però, ogni tanto, anche meno. “Why always me?” Pietro Sighel, ad esempio, il Balotelli dello short track. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
“Sono sapiosessuale. Il mio fidanzato è proprio un bonazzo però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio”: così Levante
Levante, cantante e artista, annuncia la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, portando con sé un talento che va oltre la musica.
Squalifica Basic, la Lazio presenta il ricorso? Il club biancoceleste ha preso una decisione importante sul proprio centrocampo
La Lazio si prepara a presentare ricorso sulla squalifica di Basic, un episodio che potrebbe influenzare significativamente il centrocampo biancoceleste.
Argomenti discussi: ERNESTO COLNAGO, 94 ANNI TUTTI DA RACCONTARE; Hockey pista: Lodi batte Grosseto sotto gli occhi della Storia; All Time Low tra rinascita e pop-punk: Non siamo mai stati così forti; 22 regali di San Valentino per lui, per lei (o per la coppia) e perfetti per celebrare l'amore in tutte le sue forme.
Festeggiare è sempre bello, però i bulli proprio no. C'è squalifica e squalifica, così bene non vaLa Nutella Sì, il casco ucraino no. A volte si può essere contenti delle piccole ipocrisie dei regolamenti olimpici e in generale sportivi, ma se da microscopi e provette ci si astrae a osservare il q ... ilfoglio.it
Roma, oltre 300 presenze per Cristante: La vittoria in Conference è il ricordo più bello di questi anniBryan Cristante è uno dei quattro giocatori della rosa della Roma ad avere raggiunto oltre 300 presenze con la maglia giallorossa (assieme a Mancini,. tuttomercatoweb.com
Troppo buono Un cuore da farcire soffice come una nuvola. La ricetta https://blog.giallozafferano.it/gustoamoreefantasie/ricetta-pan-di-spagna-a-cuore/ Dato che è sempre bello festeggiare diamogli la forma che merita, un cuore soffice di bontà da farcire a facebook