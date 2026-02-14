Arianna Fontana ha ricevuto una squalifica dopo un episodio durante la gara, causando grande delusione tra gli appassionati. La decisione è arrivata dopo che gli organizzatori hanno rilevato un’irregolarità nel suo comportamento, mentre si stava preparando per la finale di short track. Nel frattempo, gli spettatori continuano a celebrare le vittorie delle atlete e degli atleti, come se nulla fosse, dimenticando momentaneamente le tensioni sul campo.

Festeggiamo come se non ci fosse un domani le magnifiche prestazioni delle nostre atlete (soprattutto: giovedì è arrivata anche Arianna Fontana, divina dello short track) e pure degli atleti. Brave tutte e tutti. Ieri lo snowboard cross sì è illuminato d’immenso col bronzo di Michela Moioli, e la giornata mentre si va alle rotative non è ancora finita. Verranno giorni meno ubertosi, sì, ma ieri il NYT ci dava addirittura in cima al medagliere, però solo nel calcolo totale, e invece per il regolamento valgono gli ori. Quindi evviva. Però, ogni tanto, anche meno. “Why always me?” Pietro Sighel, ad esempio, il Balotelli dello short track. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Festeggiare è sempre bello, però i bulli proprio no. C’è squalifica e squalifica, così bene non va

Levante, cantante e artista, annuncia la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, portando con sé un talento che va oltre la musica.

La Lazio si prepara a presentare ricorso sulla squalifica di Basic, un episodio che potrebbe influenzare significativamente il centrocampo biancoceleste.

