Squalifica Basic la Lazio presenta il ricorso? Il club biancoceleste ha preso una decisione importante sul proprio centrocampo
La Lazio si prepara a presentare ricorso sulla squalifica di Basic, un episodio che potrebbe influenzare significativamente il centrocampo biancoceleste. La decisione del club di contestare la sanzione dimostra l'importanza strategica del giocatore in vista della prossima sfida contro l’Udinese. Un passo deciso che testimonia l’impegno della Lazio a tutelare i propri calciatori e a lottare per ottenere un risultato favorevole.
Squalifica Basic, la Lazio ha deciso di presentare ricorso per averlo a disposizione contro l’Udinese. Un obiettivi complicato, ma non impossibile La squalifica di Basic complica ulteriormente una situazione già estremamente delicata in casa Lazio. I biancocelesti si trovano infatti ad affrontare un’autentica emergenza di uomini, soprattutto a centrocampo, dove tra infortuni, squalifiche e assenze . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
