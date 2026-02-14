Fermi in auto in attesa di qualcosa | fermati due pusher

Due pusher sono stati fermati questa mattina a Giugliano in Campania, mentre aspettavano in auto. I carabinieri della sezione radiomobile passavano in via Orsa Maggiore e hanno notato due uomini seduti al volante di due veicoli parcheggiati. I militari hanno deciso di controllare le auto e hanno scoperto sostanze sospette a bordo.

Siamo a Giugliano in Campania e i carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Orsa Maggiore quando notano due persone all'interno di due auto. I mezzi sono fermi, uno accanto all'altro, i carabinieri decidono di controllarli. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto diversi involucri già pronti per la vendita al dettaglio. Le dosi di cocaina, crack e marijuana vengono sequestrate. Analoga sorte per gli 860 euro in contanti ritenuti provento del reato.