occupavano abusivamente un appartamento a verona per confezionare e spacciare droga fermati due pusher

Due uomini sono stati arrestati questa mattina a Verona con l’accusa di spaccio di droga. La polizia è entrata in un appartamento occupato abusivamente, dove ha trovato e fermato i pusher. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo le segnalazioni dei vicini, che avevano già notato attività sospette nella zona. Ora i due sono in custodia, in attesa di processo.

Due pusher sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un'operazione condotta ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a Verona. I due, un uomo tunisino di 53 anni e una donna veronese di 38 anni, sono stati intercettati in un'abitazione occupata abusivamente nella zona stadio, dopo che i residenti avevano segnalato un sospetto via vai di persone. La droga, già suddivisa in dosi, è stata sequestrata insieme a denaro e materiale per il confezionamento. Entrambi sono stati sottoposti a misure cautelari dopo la convalida degli arresti. La segnalazione dei cittadini a Verona L'intervento nell'abitazione occupata Il sequestro della droga Le modalità dello spaccio e il ruolo dei due arrestati L'identità degli arrestati e le misure cautelari L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.

