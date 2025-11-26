Livorno rubano una borsa sul treno e aggrediscono gli agenti della polfer | arrestati due giovani

Due giovani di origine algerina senza fissa dimora sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria per furto aggravato in concorso, lesioni e minaccia a bordo. Secondo quanto ricostruito, i due si trovavano a bordo del treno regionale sulla tratta Roma Termini – Pisa C quando hanno rubato una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it