Durante un controllo antidroga nelle campagne tra Torre Vado e Morciano di Leuca, due poliziotti sono stati feriti mentre tentavano di fermare due uomini, arrestati poi per spaccio, armi rubate e resistenza. I due giovani, noti alle forze dell’ordine, avevano tentato di scappare a piedi tra i campi, lanciando oggetti pericolosi lungo il percorso.

Due arresti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla luce un’attività di spaccio e detenzione illegale di armi nelle campagne tra Torre Vado e Morciano di Leuca, nel territorio di Lecce. Un 33enne di Taviano e una 26enne di Taurisano sono stati fermati e condotti in carcere dopo essere stati trovati in possesso di droga, armi rubate e munizioni. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato, come reso noto nel comunicato ufficiale. Due arresti in provincia di Lecce Le indagini sono partite alcune settimane fa, quando il personale del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Feriscono i poliziotti durante un controllo antidroga nelle campagne di Lecce, arrestati due uomini

