Feldi Eboli macchina da gol | colpo delle volpi in casa della Roma finisce 1-6

La Feldi Eboli ha sconfitto la Roma con un risultato schiacciante di 6-1, portando a casa una vittoria importante grazie a un attacco potente. La squadra campana ha dominato la partita in trasferta, segnando cinque gol nel primo tempo e consolidando il successo nel secondo. La partita si è giocata davanti a un pubblico di tifosi romani, che ha assistito a un vero e proprio show degli ospiti. Questo risultato rafforza il momento positivo della Feldi Eboli, che aveva già vinto la precedente partita.

Tempo di lettura: 3 minuti La Feldi Eboli espugna il campo della AS Roma con un netto 1-6 e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo la ripresa del campionato. Tredici gol segnati in due partite certificano il momento d'oro delle volpi, protagoniste di una gara che ha messo in evidenza il divario tra una squadra cinica, capace di creare occasioni in serie, e una formazione come quella di casa che continua a faticare sotto porta. L'avvio è incandescente a Ladispoli. Dopo pochi secondi Dalcin è subito chiamato a lavoro con due interventi decisivi prima su Fortino e poi su Cutruneo. Scampato il pericolo, è la Feldi a colpire: Felipinho inventa un grande gol e sblocca il match, aprendo le danze per gli ebolitani.